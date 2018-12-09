القنوات الناقلة لنهائي “القرن” بين البوكا والريفر

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي يستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس بين قطبي الكرة الأرجنتينية، الريفر بليت والبوكا جونيورز، في واحدة من أبرز مباريات “القرن”.
المباراة التي ستحسم المتوج بكأس الليبيرتادوريس تم تحويل وجهتها إلى مدريد، بعد الأحداث اللارياضية التي رافقت الموعد السابق، والإعتداء على حافلة البوكا من طرف أنصار الريفير بليت، قبل أيام.
في حين، سيكون أمام عشاق الساحرة المستديرة، متابعة المباراة بشكل مجاني ومفتوح بمجموعة من القنوات:
AD Sport 2 HD UAE
Yahsat 52°E – 12456 V 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 11804 H 27500
Hotbird 13°E – 11747 H 27500
Nilesat 7°W – 12467 H 27500
Nilesat 7°W – 12226 H 27500
RMC Sport 2 HD France
Astra 19°E – 12246 V 29700
Vamos Spain
Astra 19°E – 11436 V 22000
Astra 19°E – 11686 V 22000
S Sport Turkey
Türksat 42°E – 11180 H 30000
Türksat 42°E – 12188 V 27500
Eutelsat 7°E – 10845 H 30000
SportDigital HD Germany
Astra 19°E – 12515 H 22000
Eutelsat 9°E – 12437 H 27500
SportKlub HD Poland
Hotbird 13°E – 10834 V 2750
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