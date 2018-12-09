القنوات الناقلة لنهائي “القرن” بين البوكا والريفر

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي يستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس بين قطبي الكرة الأرجنتينية، الريفر بليت والبوكا جونيورز، في واحدة من أبرز مباريات “القرن”.

المباراة التي ستحسم المتوج بكأس الليبيرتادوريس تم تحويل وجهتها إلى مدريد، بعد الأحداث اللارياضية التي رافقت الموعد السابق، والإعتداء على حافلة البوكا من طرف أنصار الريفير بليت، قبل أيام.

في حين، سيكون أمام عشاق الساحرة المستديرة، متابعة المباراة بشكل مجاني ومفتوح بمجموعة من القنوات:

AD Sport 2 HD UAE

Yahsat 52°E – 12456 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11804 H 27500

Hotbird 13°E – 11747 H 27500

Nilesat 7°W – 12467 H 27500

Nilesat 7°W – 12226 H 27500

RMC Sport 2 HD France

Astra 19°E – 12246 V 29700

Vamos Spain

Astra 19°E – 11436 V 22000

Astra 19°E – 11686 V 22000

S Sport Turkey

Türksat 42°E – 11180 H 30000

Türksat 42°E – 12188 V 27500

Eutelsat 7°E – 10845 H 30000

SportDigital HD Germany

Astra 19°E – 12515 H 22000

Eutelsat 9°E – 12437 H 27500

SportKlub HD Poland

Hotbird 13°E – 10834 V 2750