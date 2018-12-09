سرقة إيطالي وتايلاندية.. اعتقال مغربي ارتكب سرقتين في ظرف ساعتين

رصدت كاميرا المراقبة داخل منزل، يقيم فيه كبار الشخصيات في تايلاند، عمليات سرقة ارتكبها مغربي، يبلغ من العمر 53 سنة، يدعى “حسن الإدريسي”.

السلطات التايلاندية اعتقلت المشتبه فيه، الأسبوع الماضي، بعد ارتكابه عمليتي سرقة في ظرف أقل من ساعتين.

ورصدت كاميرات المراقبة المشتبه فيه، وهو خارج من إحدى المقاهي، وفي حوزته حقيبة، ظهرت فيها أموال تبين أنها لسائح إيطالي، يبلغ من العمر 24 سنة، وبعد ساعة، سرق حقيبة لامرأة تايلاندية، عمرها 35 سنة.

وحسب ما نقلته الصحافة المحلية، فإن المغربي كان يدعي كونه سائحا للتقرب من الضحايا، قبل سرقتهم بطريقة احترافية.