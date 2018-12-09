برشلونة يستعد لتقديم عرض خيالي لضم كين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرض خيالي للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، خلال الفترة المقبلة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

وكان فريق برشلونة قد واجه مساء السبت منافسه إسبانيول في المباراة المعروفة باسم ديربي كاتالونيا، وحقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة، وسجل ليونيل ميسي هدفين واللاعب عثمان ديمبلي هدفًا ولويس وسواريز أيضًا هدف.

ويسعى برشلونة لإيجاد البديل المناسب في خط الهجوم والذي يتوافق مع مشروعه، لوجود عدة أسباب منها عامل السن للمهاجم الأول لويس سواريز.

وقالت صحيفة "ميرور" أن عملاق الدوري الإسباني وبطل الليغا الموسم الماضي يسعى لضم اللاعب الذي يعد الخيار الأول لهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن "مسؤولي النادي الكاتالوني يحرصون على إضافة المزيد من الخيارات للهجوم، بعد وصول لويس سواريز لعامه الـ32 الشهر المقبل، والشكوك حول مستقبل المهاجم الشاب عثمان ديمبلي من بقاءه في الفريق أو رحيله، بعد المناوشات التي دخل فيها في الفترة الماضية، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها النادي الإسباني رغم تألقه في المباريات التي لعبها.

وبحسب نفس المصدر فإن توتنهام، يعيش أيامًا صعبة مؤخرًا ويجد صعوبة كبيرة في إقناع صاحب 25 عاما في البقاء مع الفريق في ظل غياب الألقاب مع وصول اللاعب إلى ذروة مسيرته.

ومن جانبها قالت صحيفة "ديلي ستار" أن هاري كين يناسب مشروع برشلونة، ومن المرجح أن يبرز عندما يواجه توتنهام منافسه برشلونة في ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحقق توتنهام الفوز على منافسه ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن لقاءات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث شارك هاري كين كبديل في المباراة، بعدما فضل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إراحته استعدادًا للقاء الثلاثاء في دوري الأبطال.