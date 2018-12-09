انت الان تتابع آبل تطرح سماعات لاسلكية جديدة مضادة للضوضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

سجلت آبل براءة اختراع لسماعات لاسلكية جديدة مختلفة كليا عن سماعات "AirPods" الشهيرة. ومن أهم الاختلافات بين هذه السماعات وبين "AirPods"، التصميم الجديد الذي سيأتي قريبا لتصميم سماعات سامسونغ اللاسلكية. أما الفرق الآخر، فهو المواد التي سيصنع منها الهيكل، حيث ستتخلى آبل عن البلاستيك القاسي وتستبدله بمواد مطاطية لينة، تجعل السماعة تناسب فتحات أي أذن ولا تسقط منها كما يحصل مع "AirPods"، وتزيد من قدرتها على عزل الضوضاء الخارجية. كما ستزود السماعة بتقنيات متطورة تجعلها قادرة على قياس النشاط البدني ودرجة حرارة جسم المستخدم.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة أبل عن أول جهاز لتتبع النوم، بعد استحواذها على شركة التطبيقات وأجهزة الاستشعار Beddit فى وقت سابق من هذا العام.ويستخدم الجهاز الجديد الذى يبلغ سعره 149 دولارًا ع غطاء بحجم 2 مم يوضع تحت المرتبة لتتبع النوم، إذ يتمتع بالقدرة على تعلم أنماط نوم المستخدم ويمكنه أيضًا إخباره بأفضل