انت الان تتابع حسين الجسمي أول فنان عربي يشارك بحفل «الفاتيكان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

حسين الجسمي

يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في حفل «أعياد الميلاد» الخيري السنوي Concerto di Natale النسخة الـ26 في «الفاتيكان»، كأول فنان عربي، وذلك في قاعة Paul VI Audience Hall يوم 15 ديسمبر 2018، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين، وقال الجسمي فى تصريحات صحفية: «يسعدني المساهمة دائماً في الأعمال الخيرية من أجل زرع وتوفير بيئة هدفها الحياة الكريمة والاحترام والمساواة والسلام بين الأديان والشعوب، وهي القيم التي تربينا عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وسيتم تخصيص ريع الحفل السنوي Concerto di Natale في «الفاتيكان» هذا العام لأزمة اللاجئين في مدينة «أربيل» بالعراق و«أوغندا»، بهدف تعزيز معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تسهم في تعزيز عملية الدخل، والتي