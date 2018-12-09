انت الان تتابع ماتت زينب.. امرأة عربية تدفع ضريبة «السترات الصفراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ م

استحوذ التعامل الأمني مع احتجاجات "السترات الصفراء"، على أحاديث الرأي العام في مصر والعالم العربي، منذ بدء التظاهرات المناهضة لرفع ضرائب الوقود، خاصة مع لجوء الشرطة الفرنسية تدريجيًا، إلى استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع وأخيرًا الاستعانة بالمدراعات أمس في مواجهة المتظاهرين، دون سقوط أي قتيل نتيجة المواجهة الأمنية حتى الآن، لكن "سكاي نيوز"، كشفت عن القتيل الأول، إذ نقلت عن مصادر، أن امرأة من أصول جزائرية توفيت في الأول من الشهر الجاري، بمدينة مرسيليا، إثر إصابتها بقنبلة غاز، أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين.

زينب زراري، كانت تهم بإغلاق نافذة منزلها، في اللحظة التي بدأت فيها الشرطة الفرنسية إطلاق قنابل الغاز، لتخطئ قنبلة طريقها وتصيب وجه السيدة، حيث لفظت أنفساها الأخيرة داخل المستشفى، بعد مرور يوم على الحادث. السلطات الفرنسية لم تعلن رسميًا، حتى الآن، إلا عن حالة وفاة واحدة منذ بدء التظاهرات في منتصف