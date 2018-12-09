انت الان تتابع من مياه المرحاض.. احذر تناول القهوة والشاي بالطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م

القهوة والشاي على متن الطائرة

القهوة، والشاي، من المشروبات التي تقدم على متن الطائرات عند السفر، وخلال رحتلك الجوية تكون بحاجة لفنجان قهوة أو شاي، بعد تعب الإنتظار وإتمام كل المعاملات في المطار، ولكن لا أحد منا يفكر في كيفية عمل هذه المشروبات داخل الطائرة، خاصة أن الطائرة تحتوي على كثير من الأسرار التي قد لا تعرفها. قد تحتوي المشروبات التي تقدم على متن الطائرات على بكتيريا خطيرة، لأن خزانات المياه في الطائرات لا تنظف بالشكل المطلوب، هذا ما حذر منه البروفيسور تشارلز بلاتكين، من كلية هنتر في تصريح لصحيفة نيويورك بوست.

وقال بلاتكين: "تهبط الطائرات ولكن لا أحد يقوم بتنظيف خزانات الماء فيها، لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بذلك، بل تعبأ بالماء من جديد، وكل ما ترسب في قاع الخزان يبقى في مكانه". لذلك، يجب الامتناع عن شرب القهوة والشاي على متن الطائرة، لتجنب الإصابة بالميكروبات والبكتريا مثل الإشريكية القولونية. كما ينصح