انت الان تتابع من مياه المرحاض.. احذر تناول القهوة والشاي بالطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م
القهوة والشاي على متن الطائرة
القهوة، والشاي، من المشروبات التي تقدم على متن الطائرات عند السفر، وخلال رحتلك الجوية تكون بحاجة لفنجان قهوة أو شاي، بعد تعب الإنتظار وإتمام كل المعاملات في المطار، ولكن لا أحد منا يفكر في كيفية عمل هذه المشروبات داخل الطائرة، خاصة أن الطائرة تحتوي على كثير من الأسرار التي قد لا تعرفها. قد تحتوي المشروبات التي تقدم على متن الطائرات على بكتيريا خطيرة، لأن خزانات المياه في الطائرات لا تنظف بالشكل المطلوب، هذا ما حذر منه البروفيسور تشارلز بلاتكين، من كلية هنتر في تصريح لصحيفة نيويورك بوست.
وقال بلاتكين: "تهبط الطائرات ولكن لا أحد يقوم بتنظيف خزانات الماء فيها، لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بذلك، بل تعبأ بالماء من جديد، وكل ما ترسب في قاع الخزان يبقى في مكانه". لذلك، يجب الامتناع عن شرب القهوة والشاي على متن الطائرة، لتجنب الإصابة بالميكروبات والبكتريا مثل الإشريكية القولونية. كما ينصح
وقال بلاتكين: "تهبط الطائرات ولكن لا أحد يقوم بتنظيف خزانات الماء فيها، لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بذلك، بل تعبأ بالماء من جديد، وكل ما ترسب في قاع الخزان يبقى في مكانه".
لذلك، يجب الامتناع عن شرب القهوة والشاي على متن الطائرة، لتجنب الإصابة بالميكروبات والبكتريا مثل الإشريكية القولونية. كما ينصح باستخدام وسائل تعقيم شخصية بعد استخدام المرافق الصحية.
وأشار بلاتكين إلى اعتقاده بأن "الموظفين المسؤولين لا ينظفون الطائرات. وأنا واثق من أن المرافق المخفية عن الأنظار مثل خزانات المياه ليست ضمن أولويات عملهم".
وكشفت «بيتي»، مضيفة طيران في إحدى الشركات الأمريكية، أن المياه المستخدمة في صنع القهوة على متن الطائرة، هي نفس المياه المستخدمة في المراحيض، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن من مياه المرحاض.. احذر تناول القهوة والشاي بالطائرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .