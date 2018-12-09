ماي تلجأ لـ«فزاعة المعارضة» قبل التصويت على البريكست

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حذرت تيريزا ماي نواب حزب المحافظين من أن عدم إقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه برفقة بروكسل قد يدخل البلاد في مرحلة المصير المجهول خلال المستقبل القريب

لم تعد المعركة الأساسية لرئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق بشأن خروج بلادها من اليورو، ولكن الصدام الآن بات برفقة نواب حزب المحافظين في مجلس العموم من أجل إقرار الاتفاق. وتسعى تيريزا ماي لاستخدام كل الكروت والأسلحة المتاحة في الوقت الحالي من أجل إقناع النواب البارزين من حزب المحافظين بضرورة التصويت لصالح الصيغة التي توصلت إليها للبريكست مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي.

المعركة التي تخوضها ماي أجبرتها على التفكير في حلول غير تقليدية، خاصة في ظل تمسك العديد من النواب البارزين للحزب بموقفهم الرافض لبنود الاتفاق. وحذرت ماي نواب حزب المحافظين من المخاطرة بتسليم زعيم المعارضة جيريمي كوربين الفرصة السانحة لانتقاد الاتفاق ونسفه -إذا استطاع- ما لم يدعمون اتفاق خروج بريطانيا

المعركة التي تخوضها ماي أجبرتها على التفكير في حلول غير تقليدية، خاصة في ظل تمسك العديد من النواب البارزين للحزب بموقفهم الرافض لبنود الاتفاق. وحذرت ماي نواب حزب المحافظين من المخاطرة بتسليم زعيم المعارضة جيريمي كوربين الفرصة السانحة لانتقاد الاتفاق ونسفه -إذا استطاع- ما لم يدعمون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية خلال حوارها مع صحيفة "ديلي ميل"، أن فشل حشد الإجماع للموافقة على اتفاقها الذي توصلت له برفقة مسؤولي بروكسل سوف يجلب "مخاطرة حقيقية"، مشيرة إلى أن تلك التهديدات قد تحول دون مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وتكافح ماي لإنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل إجراء تصويت حاسم في مجلس العموم الثلاثاء المقبل، وهو الأمر الذي لم يعد مهمة سهلة في ظل تعرض قيادتها للخطر أيضًا من ثورة المحافظين المتصاعدة داخل الحزب.

وحسب ما جاء في شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، تحدث كل من بوريس جونسون وديفيد ديفيس وبريتي باتيل إلى نشطاء المحافظين، أمس السبت، وذلك في المؤتمر الوطني للحزب، مما أثار التكهنات حول طموحاتهم ونواياهم لنسف خطط ماي لمواصلة السعي نحو دفع المحافظين للعمل معًا من أجل إنجاح اتفاقها. ومن جانبها، أصرت رئيسة الحكومة البريطانية خلال حوارها مع "ديلي ميل" على أنها لا تزال أفضل زعيم للمحافظين، معربة عن آمالها في أن يتم تأمين اتفاقية البريكست بحلول أعياد الكريسماس.

وحذرت رئيسة الوزراء المتمردين المحتملين من أن البلاد ستكون في "مصير مجهول" إذا تم رفض اتفاق الخروج من اليورو، قائلة: "سيعني رفض الاتفاق حالة من عدم اليقين بشكل خطير للأمة، بالإضافة إلى وجود خطر حقيقي للغاية بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق". كيف ورطت ميركل بريطانيا في «خروج فاشل» من اليورو؟ وأضافت ماي: "لدينا زعيم للمعارضة لا يفكر في شيء سوى محاولة إجراء انتخابات عامة، بغض النظر عن المتاعب التي ستتكبدها البلاد".

وتابعت: "بصفتي شخصا أهتم بشغف ببلدي وحزبي، أعتقد أن وضع جيريمي كوربين يديه على السلطة هو خطر لا يمكننا تحمله".

يأتي ذلك بعد أن استقال ويل كوينس، وهو مساعد لوزير الدفاع جافين ويليامسون، بسبب اتفاق رئيسة الحكومة مع بروكسل. من جانبه، قال دومينيك راب، السكرتير المسؤول سابقًا عن ملف البريكست: "فريق التفاوض في المملكة المتحدة كان من الممكن أن يحصل على بنود أفضل لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا كان أكثر صرامة في المحادثات".

وأضاف خلال حواره لشبكة "سكاي نيوز'': ''كان يمكننا الضغط بقوة في بعض المراحل في أثناء التفاوض، خاصة حول آلية الخروج"، معربًا عن مخاوفه من أن يكون غياب الحزم الكافي في التفاوض قد أوصل البلاد إلى مرحلة خطيرة. «ذا صن»: صفقة البريكست «استسلام» لبروكسل وأضاف: "إذا عدنا واستمر الاتحاد الأوروبي في رفض المقترحات المعقولة تمامًا التي نضعها، فإننا بحاجة إلى التفكير في الأمر والاستعداد للمغادرة وفق شروط منظمة التجارة العالمية".

ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق على مجلس العموم البريطاني للتصويت خلال جلسته الثلاثاء المقبل، وهو ما قد يحدد المستقبل السياسي القريب لبريطانيا.

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