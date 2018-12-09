انت الان تتابع برشلونة يستعد لتقديم عرض ضخم لضم هاري كين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى وضع برشلونة الإسباني مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين على رأس قائمته للتعاقد معه، كي يكون خليفة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي يقترب من عامه الـ32 ويعاني من الكثير من الإصابات في الركبة، وأوضحت الصحيفة أن البرسا على استعداد لدفع نحو 200 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات هاري كين، مؤكدة أنه في حال تقدم العملاق الكتالوني بهذا العرض، فسيفكر توتنهام جيدًا في قبوله لتغطية تكاليف بناء ملعبه الجديد "وايت هارت لين".

ويعد كين من بين أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي إن لم يكن أفضلهم بالفعل، وعلى الرغم من ذلك، يفتقد المهاجم الإنجليزي التتويج بالألقاب مع الفريق اللندني، وسيمتلك فرصة كبيرة للفوز بتلك الألقاب في حال انضم إلى برشلونة، خاصة أن السبيرز لم يتوج بالألقاب منذ فترة طويلة. وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب