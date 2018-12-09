انت الان تتابع حقوقيون عن وجود إخلاء قسري في مصر: ادعاءات وتجاوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أبو سعدة: منظمات خارجية تقف وراءها الإخوان مارست ضغوطا على «ليلاني».. الشطوري يطالب بإجراءات رادعة من "مجلس حقوق الإنسان" ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم

انتقد عدد من الحقوقيين وأعضاء البرلمان تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن "ليلاني فرحة"، التي اتهمت فيه مصر بممارسة الإخلاء القسري وهدم المساكن، معتبرين أن ذلك ادعاءات غير حقيقية ووقائع مزيفة وتجاوز لاختصاصاتها، وأن مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن تلقت شكاوى وتم ممارسة ضغوط عليها من قبل منظمات خارجية تقف وراءها جماعة الإخوان وممولة من قطر وتركيا، وتم توجيهها إلى بعض المشاكل في مصر بشكل محرف وغير دقيق، وهو ما ركزت عليه خلال الزيارة فقط.

تحاملت على الحكومة المصرية اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقرير ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن، عن مصر، الذي أبدت فيه بعض التحفظات من إخلاء قسري لبعض المواطنين، وهدم للمساكن، ودعت فيه المقررين بعدم النزول إلى مصر، تجاوزا لاختصاصاتها وغير دقيق، وتحاملا

اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقرير ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن، عن مصر، الذي أبدت فيه بعض التحفظات من إخلاء قسري لبعض المواطنين، وهدم للمساكن، ودعت فيه المقررين بعدم النزول إلى مصر، تجاوزا لاختصاصاتها وغير دقيق، وتحاملا على الحكومة المصرية.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات لـ«التحرير»، أن الحكومة المصرية أبدت تعاونها مع المقررين الخاصين وهي من دعتهم لزيارتها، وبالتالي ليس لديها ما تخفيه وتخشى منه، مضيفا أن "ليلاني" كتبت مجموعة من الملاحظات عن طريق بعض الشكاوى التي تلقتها من أشخاص تعرضوا لملاحقة شرطية، على حد تعبيرها، وهذا أمر كان يتطلب التشاور مع الحكومة المصرية فيه والسماع لوجهة نظرها، ومن مدى صحته، قبل أن تكتب تقريرها.

وطالب أبو سعدة، الحكومة بالتحقيق في الادعاءات الواردة في بيان المقررة، فيما يخص الأشخاص الذين قابلتهم، وعلمت أنهم تعرضوا لملاحقة الشرطة، موضحا أن مصر كانت ترفض استقبال أي من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة منذ 12 عاما مضى، مناشدا الدولة الاستمرار في التعاون مع الآليات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وأن أى خلاف فى وجهة النظر لا يجب أن يؤثر على توجهات مصر فى تحسين وضع حقوق الإنسان.

وتابع: «كان يجب على مقررة الأمم المتحدة أن تكتب تقريرها عن الحق في السكن بشكل كامل ودقيق، وليس البحث فقط عمن تم إخلاؤهم بشكل قسري، كما رددت دون التأكد من صحة ذلك من أساسه، وتجاهلت تطوير العشوائيات الذي تم وبناء مليون وحدة سكنية، وما ذكرته فيما يخص حقوق الإنسان ليس من اختصاصها، وهو أمر يخص المقرر بحقوق الإنسان وليس المقرر بالحق في السكن».

واستكمل: «ليلاني تحدثت عن مشكلة سكان جزيرة الوراق وتجاهلت ما حدث في منطقة السيدة زينب، وكيف تحولت من منطقة عشوائية لحضارية وبها سكن لائق وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى نقل بعض المواطنين من المناطق السكنية الخطرة إلى منطقة المقطم وتوفير سكن لائق لهم، وأيضا تطوير منطقة وسط البلد».

وكشف أبو سعدة أن مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن تلقت شكاوى وتم ممارسة ضغوط عليها من قبل منظمات خارجية تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وممولة من قطر وتركيا، وتم توجيهها إلى بعض المشاكل في مصر بشكل محرف وغير دقيق، وهو ما ركزت عليه خلال الزيارة فقط.

ولفت إلى أن نفس تلك المنظمات هي من تقدمت بشكوى في الأمم المتحدة ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، واعتراضهم على حصول مصر تصنيف (أ) في مجال حقوق الإنسان.

وطالب أبو سعدة، الخارجية المصرية بضرورة الترتيب بشكل جيد قبل أي زيارة لأي مقرر خاص بالأمم المتحدة، وله مطلق الحرية أن يقابل ما يشاء ولكن لا بد بجوار ذلك أن يقابل الجهات المعنية بالموضوع والمنظمات المعروفة، نظرًا لأن المنظمات التي قابلتها "ليلاني" خلال زيارتها غير معروفة للمجتمع المدني في مصر من أساسه، وتجاهلت أشهر منظمة متعلقة بالحق في السكن.

انتقد النائب هشام الشطوري، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق فى السكن اللائق اتجاه مصر في مجال الإسكان، معتبرًا أن التقرير شمل ادعاءات غير حقيقية، ووقائع مزيفة.

وأوضح الشطوري، لـ«التحرير» أن المقررة "ليلاني" تجاهلت الإنجازات التي قدمتها الحكومة المصرية خاصة وزارة الإسكان فيما يخص سكان العشوائيات وتطوير الأماكن بشكل جيد وبناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين، وحل الأزمات السكانية لمواطني المناطق الخطرة.

وطالب الشطوري، الخارجية المصرية، بالرد بشكل قانوني لا مجرد بيان، على أكاذيب "ليلاني"، حتى لا تفتح الباب عبر مقررين آخرين يشوهون صورة مصر في الخارج، بجانب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام بحق الإنسان فى السكن، وقامت بتشييد الآلاف من الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع خاصة محدودي الدخل.

ولفت النائب إلى أن ليلاني أغفلت ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعل فى زمن قياسي، وجــار الانتهاء من 300 ألف أخرى، لتلبيـــة احتياجات محدودي الدخل وفقا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة.

وفى نفس السياق وصف علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، البيان الصادر عن ليلاني فرحة بأنه مسيس وأكاذيب، متهما إياها بأنها مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر، في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من طفرة حقيقية وإنجازات في مجالات الإسكان خاصة مشروعات الاسكان الاجتماعي التي نفذتها الدولة لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع واضحة كالشمس.

وأضاف والي أن ليلاني فرحة تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خاصة مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة، وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن.

ووجه رئيس لجنة الإسكان ردا شديد اللهجة لليلاني فرحة، قائلا: إن شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش أزهى عصور الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعمين بادعاءاتك الكاذبة والبيانات المأجورة التي سبقتها نية مبيتة لخلط الحقائق وإثارة الشكوك، والتي تبين أنها جاءت مسلطة على مصر منذ وصولك للقاهرة، والدليل على ذلك تواصلك مع قناة الجزيرة الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تقلب الحقائق وتزيف المعلومات ولا تمتلك أية مهنية وظيفية ولا تعرف المصداقية.

وزارة الخارجية أعربت في بيان لها، عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها دعت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق. غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة.