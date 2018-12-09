انت الان تتابع عاصي الحلاني يشعل «دبي» ويكشف تفاصيل أغنيته الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ م
أحيا الفنان عاصي الحلانى حفلا في مدينة دبي من تنظيم "القرية العالمية" بالتعاون مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وقدم عددا من أشهر أغانيه، منها «بحبك وبغار» التي افتتح بها الحفل، مرورا بأعماله: «يا ناكر المعروف»، و«انا مارق مريت»، «باب عم يبكي»، «يا ميمة»، «أنا يا طير»،«حب جنون»، و«شو بخاف عليك»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وكانوا يغنون ويرقصون معه، وعبر عاصي عن فرحته بالجمهور وقال فى تصريحات صحفية، «الحفل كان رائعا، والمكان كان مبهرا، بوجود كل المحبين كي يستمتعوا بالسهرة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الشيء الذي أسعد الجمهور».
وأضاف أنه يتوجه بالشكر إلى شركة روتانا المنظمة للحفل، واعتبر أن روتانا هي الشركة الأبرز التي تسهم في انتشار الفن العربي بكل ما تقدمه من أعمال. وكان عاصي -الذي وصل دبي قادما من البرازيل بعد أن أحيا حفلا ناجحا في مدينة ساو باولو للجاليات العربية المغتربة- قد كشف في لقائه، أنه سيحيي حفل ليلة رأس السنة
وأضاف أنه يتوجه بالشكر إلى شركة روتانا المنظمة للحفل، واعتبر أن روتانا هي الشركة الأبرز التي تسهم في انتشار الفن العربي بكل ما تقدمه من أعمال.
وكان عاصي -الذي وصل دبي قادما من البرازيل بعد أن أحيا حفلا ناجحا في مدينة ساو باولو للجاليات العربية المغتربة- قد كشف في لقائه، أنه سيحيي حفل ليلة رأس السنة في العاصمة الأردنية عمان، كما أنجز أغنية جديدة عنوانها «الوطن» من ألحانه وكلمات الشاعر الراحل عمر الفرا، ووعد بألبوم جديد من إنتاج «روتانا» بدأ باختيار وتسجيل أغانيه.
A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on Dec 8, 2018 at 11:11pm PST
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