انت الان تتابع التشكيل المتوقع.. تغيير وحيد في هجوم الأهلي ضد الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ م

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة بروح معنوية عالية بعد أن استفاق من كبوته الأخيرة وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين من الدوري الممتاز، مما حسن من ترتيبه في جدول المسابقة.

ووفقًا للمران الأخير للأهلي يأتي التشكيل المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي في خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد علاء - سعد سمير - كريم نيدفيد. في خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: وليد سليمان - أحمد الشيخ - مروان محسن. ويحتل الأهلي حاليا المركز العاشر برصيد 17 نقطة