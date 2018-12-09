انت الان تتابع خلال 24 ساعة.. ضبط 238 تاجر مخدرات وترسانة أسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٣ م

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم الأحد، عدة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، لضبط كل أشكال الخروج على القانون والتى أسفرت عن ضبط 198 قطعة سلاح نارى، 236 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة. قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، أسفرت خلال يوم عن ضبط 198 قطعة سلاح نارى، بحوزة 177 متهما، من بينها (رشاش، 10 بنادق آلية، 46 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 19 طبنجة، 122 فردا محلي الصنع، 200 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

كما تمكنت الحملات من ضبط 215 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 238 متهما، وبحوزتهم 49 كيلو بانجو، 10 كيلو حشيش، 2 كيلو هيروين، 5712 قرصا مخدرا، وفى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية" تم ضبط 21 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 27 متهما، وبحوزتهم 2 كيلو جرام إستروكس، 265 جرام فودو. واألقى القبض على 70 متهما، مطلوب