مد أجل الحكم في «محاولة اغتيال السيسي» لـ 20 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٥ ص
المحكمة العسكرية- أرشيفية
قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية، إلى جلسة 20 من ديسمبر الجاري، لاستكمال المداولة، نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
سبق لنيابة أمن الدولة العليا، أن باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، قبل أن تقرر إحالتهم إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيق معهم، وإعداد أمر بإحالتهم أمام القضاء العسكري مجددا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرائم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات. كما نسبت النيابة إلى
سبق لنيابة أمن الدولة العليا، أن باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، قبل أن تقرر إحالتهم إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيق معهم، وإعداد أمر بإحالتهم أمام القضاء العسكري مجددا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرائم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وكذا تفجير مبنى الحماية المدنية بسيناء، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
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