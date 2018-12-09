الان تتابع وزير قطر للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وصل، قبل قليل، وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية.
وكان في استقبال رئيس وفد دولة قطر إلى القمة الخليجية، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار مدني.
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