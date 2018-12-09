وزير خارجية البحرين ينتقد أمير قطر لعدم حضوره قمة التعاون الخليجي

وجه وزير الخارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع تويتر، اليوم الأحد، انتقادا لأمير قطر، لغيابه عن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، في الرياض.

وأرسلت قطر، وزير الدولة للشؤون الخارجية للقمة، التي تنعقد وسط خلاف بين الدوحة وأربع دول من بينها ثلاث دول عربية خليجية قطعت معها العلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ منتصف العام الماضي.

وقال الشيخ خالد في تغريدته: "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة، ويتواجد في القمة" في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة.