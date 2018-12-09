وفاة مسؤوليين سودانيين في تحطم مروحية

قالت مصادر سودانية إن مروحية تحطمت كانت تقل والي القضارف السودانية ميرغني صالح، وعددا من المسؤولين السودانيين اليوم الأحد، واندلاع النار فيها، ما أدى إلى مقتله ومرافقيه.

وكانت الطائرة في طريقها لإحدى محليات القلابات، في زيارة تفقدية في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها القضارف على المحليات.

ووفقا لمصادر سودانية، فإن الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث، شوهد من مسافة بعيدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، فيما لم ترد أي أنباء رسمية بعد عن وجود اي ناجين سواء من المرافقين أو طاقم الطائرة المنكوبة.