القبض على أكثر من 1700 متظاهر خلال احتجاجات فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن قوات الأمن الفرنسية ألقت القبض على 1723 شخصًا في أنحاء البلاد خلال احتجاجات متظاهري السترات الصفراء.
وقالت الوزارة في بيان لها ” إن 125 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في أنحاء فرنسا، من بينهم نحو 10 آلاف في باريس فقط “.
وكانت الشرطة الفرنسية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، وفي باريس، أضرم مثيرو الشغب النار في السيارات وحاولوا إزالة الحواجز.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن عدد المصابين بلغ 264 شخصا، بينهم 39 من أفراد القوات الأمنية.
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