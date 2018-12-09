بماذا علق ماكرون على مظاهرات السبت الأسود؟

علق الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على تظاهرات السبت الأسود التي ضربت أرجاء العاصمة الفرنسية باريس، قائلا:” إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها “.
وقدم ماكرون عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” الشكر للشرطة الفرنسية بسبب تصديهم لأصحاب السترات الصفراء.
ومن جانبه، أوضح رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، أمس السبت، أن مخربين كانوا بين متظاهري السترات الصفراء، تم التصدي لهم، لافتا إلى أن وقت الحوار مع السترات الصفراء ما يزال قائما.
ومن ناحيته، أبان نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن أعداد الموقوفين في احتجاجات باريس وصل إلى نحو 700 شخصا، إثر تصادمات بين الشرطة والمحتجين من أصحاب السترات الصفراء في محيط جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.
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