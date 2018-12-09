شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توصى بتفعيل قرار الزراعات التعاقدية وإعلان سعر توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسرعة تفعيل القرار الخاص بانشاء مركز الزراعات التعاقدية، وذلك لتحديد سعر للمحاصيل الاستراتيجية بناء على عقد بين الدولة، متمثلة فى الوزارات أو الشركات والمزارع لتفادى أزمات التوريد وآخرها أزمة استلام محصول القطن من الفلاحين خلال الموسم الماضى.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على ضرورة تحديد سعر توريد القمح خلال الايام القليلة المقبلة، وبحث سبل توفير شون صالحة لاستلامه، وسرعة تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وضم وزير الزراعة للمجموعة الاقتصادية، المسئولة عن تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية.