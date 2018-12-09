شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من توقف المستشفيات الجامعية.. والمالية ترد: خصصنا 650 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات من توقف الخدمات العلاجية والطبية بالمستشفيات الجامعية لما تُعانيه من نقص حاد فى المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن كافة مخازن المستشفيات الجامعية بها نقص فى كل المستلزمات الطبية مثل قساطر القلب والخيوط الجراحية والمفاصل الصناعية وغيرها.

وأوضح لُطيف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم شراء أى مُستلزمات طبية إلا عن طريق شركة الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية لدعمها، لافتا إلى أن هذه الشركة توفر نحو 70% من احتياجات المستشفيات الجامعية.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أن وزارة المالية لم تضخ الاعتمادات الإضافية اللازمة لشراء المستلزمات الطبية من شركة الجمهورية، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل العبء العلاجى وستتوقف إن لم يتم ضخ هذه الأموال للتعاقد مع شركة الجمهورية للمستلزمات الطبية.

من ناحيته قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن المالية تمكنت حتى الآن من تدبير مبلغ 250 مليون جنيه كدفعة أولى فى مناقصة شرم الشيخ للمستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تدبير مبلغ 250 مليون جنيه آخرين نهاية الأسبوع المقبل.

كما لفت ممثل وزارة المالية إلى أنه تم تخصيص مبلغ 650 مليون جنيه إضافية للمستشفيات الجامعية، وأن المالية ملتزمة بتخصيص مبلغ المليار جنيه، الذى أوصت به لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كاعتماد إضافى للمستشفيات الجامعية وفقا لتوصيات البرلمان.

إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن المليار جنيه هى زيادة عن احتياجات المستشفيات الجامعية السنوية، قائلا "مخصصات التعليم والصحة والإسكان والمرافق وغيرها لا ترضى تطلعاتنا".

من ناحيته أمهل المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية مُهلة حتى نهاية شهر ديسمبر للانتهاء من تخصيص مبلغ المليار جنيه كاملا لصالح دعم الباب الثانى من موازنة المستشفيات الجامعية لشراء السلع والخدمات، والانتهاء من صرف حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات بمبلغ 500 مليون جنيه إضافية بدءً من شهر يناير القادم وحتى مارس.

وطالب ياسر عمر وزارة المالية ببيان واضح وخطاب رسمى بتوزيع مبلغ الـ650 مليون جنيه الذين تم تخصيصهم وسيتم إرسالهم للتعليم العالى، قائلا "المستشفيات الجامعية فى خطر ومُهددة بالتوقف وتحتاج إلى الدعم السريع، ستُحاسبون".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، لمتابعى تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة التعليم العالى للسنة المالية الحالية 2018/2019، حيث كانت اللجنة أوصت بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه اعتماد إضافى لصالح حافز الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بموازنة المستشفيات الجامعية.