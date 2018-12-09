شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون العربية بالنواب تدعو الأطراف السورية المتصارعة للجلوس على طاولة المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان لها اليوم كافة أطراف الشعب السوري المتصارعة علي الأراضي السورية بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة الدولة السورية على المصالح الشخصية.

ودعا البيان مختلف الأطراف السورية من حكومة ومعارضة للجلوس لطاولة المفاوضات بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وخاصة أن الحل فى سوريا هو حتماً حل سياسي وطني.

وأكدت اللجنة دعمها لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقاً لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي وأهمها القرار 2254، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لسوريا.

وأشارالبيان إلى أهمية دور مصر في سورية لأنه محورى ومرغوب فيه من مختلف الأطراف، حيث تبذل مصر جهودها الدؤوبة سواء في محاولات الوصول للحل السياسي وتقريب وجهات النظر أو خفض التوتر ووقف العمليات العسكرية أو على الصعيد الإنساني ومساعدة أبناء الشعب السوري.

وأكدت اللجنة فى بيانها أنه لا خروج من الأزمة السورية إلا باستعادة الدولة الوطنية وهو ما سبق وأكده الرئيس السيسى فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استعادة الدولة الوطنية هو الحل السياسى لمعظم الأزمات الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن الدور المصرى الإيجابى المتجرد والهادف للحفاظ يبقى على سلامة ووحدة الأراضى والشعب السورى فى ظل الحل السياسى نموذج مشرف يحسب للسياسة والدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن مصر تضرب المثل والنموذج في احتضان اللاجئين السوريين وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم في شتى المجالات، ومعاملتهم معاملة المواطنين المصريين.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للمدنيين في كافة مناطق الصراع في سوريا.

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفيرمحمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك لمناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا.