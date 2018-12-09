شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية: مصر الكبيرة عادت لتقود القارة الأفريقية بفضل حكمة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بفعاليات منتدى أفريقيا 2018 وما تضمنته من جلسات عمل وقرارات تعمل على عودة اللحمة الأفريقية بين دول القارة لتؤكد أن القاهرة عادت لتقود القارة الافريقية بفضل حكمة القيادة السياسية فى تولى هذا الملف عناية فائق.

وقال القبصي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الدليل على نجاح هذا المنتدى الاستثمارى يتمثل فى حضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم لتحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأضاف القصبى، أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار بأفريقيا للعام الثالث على التوالى يعد مؤشرًا على التزامها بتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأفريقية ولتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وإزالة كل العقبات التي تعترض التجارة بين دول القارة وكذلك استثمار طاقات الشباب من القارة وهم كنز المستقبل، موضحا أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الكيانات الأفريقية الثلاث: "الكوميسا، والسادك، وإياك"، وإزالة كل العقبات التي تعترض التبادل التجارى بين الدول الأفريقية مع تعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التنمية .