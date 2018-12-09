شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الآثار للبرلمان: تكلفة المتحف المصرى الكبير مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن جملة تكلفة مشروع المتحف المصرى الكبير مليار دولار، وإن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الإرهاب سياسيا وأمنيا وثفافيا، وفى الفترة الماضية تم نقل 45 ألف قطعة آثار، أشهرها تمثال رمسيس، كما تم ترميم 40 ألف قطعة أخرى".

وأضاف "العنانى" في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل ليلا نهارا للانتهاء من أعمال المتحف المصرى الكبير، والمقرر افتتاحه فى عام 2020، وشرح المراحل التى مر العمل بها داخل المتحف، والممول من الحكومة اليابانية فى عام 2006 .

وتابع : "للأسف الشديد هذا المكان العظيم والذى يمثل واجهة حقيقية لمصر تعرض لبطء شديد فى العمل عقب ثورة يناير، إلا أن نشاط العمل تم استئنافه فى عام 2016، وتم الانتهاء من 80%من العمل بداخله، ونظرا لقيمته على مستوى العالم وافقت الحكومة اليابانية على إقراضنا مبلغ 450 مليون دولار ".







































