شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طلب إحاطة بشأن تسليم أراضى مشروع المليون ونصف فدان بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن، علي أن يتم عقد اجتماع آخر بحضور محافظ الوادي الجديد لبحث الموضوع.

وقال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة، إنه عندما تم تدشين مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، كانت البداية من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم استصلاح 20 ألف فدان وبناء قريتين كاملتين المرافق، وتم تدشين موسم الحصاد والقمح منذ العام الماضي، وتم الإعلان عن بيع هذه الأراضي وتقدم العديد من المواطنين لشراء هذه الأرض ولم يتم التسليم حتي الآن.

من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إنه تم التعاقد علي 10 آلاف فدان سيسلموا بالكامل للمزارعين، وأن إجمالي الطلبات المقدمة نحو 12 طلب.

ولفت إلى أنه تم إنشاء نحو 200 منزل و14 عمارة لكن تبعد عن الأرض مسافة من 20 إلي 25 كيلو متر، قائلا: "متقدرش تدخل مياه وكهرباء غير لما تكون نسبة الإشغال تتجاوز 55% ".