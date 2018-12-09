شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يؤكد أهمية الانتهاء من تطوير مراكز الشباب وعقد ندوات توعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة الانتهاء من تطوير وإحلال مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك لأنها تمثل عنصر حيوى، موضحا إرسال خطاب لوزيرة التخطيط وسيتم إبلاغ وزارة المالية بضرورة هذا الأمر، مشيرا إلى ثقته فى دعم البرلمان للوزارة فى الموزانة العامة للعام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ومطالبات بعض النواب للوزير بإعلان موعد عن انتهاء تطوير مراكز الشباب والرياضة، وحول موقف الوزارة من الملاعب الخاصة التى يتم إزالتها حاليا لأنها مقامه على أراضى زراعية.

وطالب النائب رضا البلتاجى، بضرورة استغلال كل الموارد المتاحة فى مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ ما يفوق 4 آلاف مركز، وضرورة مراجعة عقود المحال على سور الأندية بعد تعدى بعض المواطنين وبناء وحدات سكنية فوق المحال بالمخالفة للقانون.

من جانبه قال محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات، إنه سيتم عقد لقاء مفتوح مع الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات حول الأطروحات للجهاز وكيفية التنفيذ فى كل محافظة، وذلك لإطلاع النواب على هذه الاستراتيجية، وكيفية استفادة الشباب من هذا الأمر.

وفى نفس الصدد قال محمود محرز، رئيس فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، سيتم عمل ندوات تعريفية للشباب حول دور الشباب، لافتا إلى انه يتم عقد ندوات ولكن لا يحضر أحد، وسيتم عمل دورات توعية على مستوى الجمهورية، مناشدا النواب بحث الشباب على جضور الندوات للاستفادة من هذه الندوات وتحقيق الهدف الأسمى من دور جهاز تنمية المشروعات.