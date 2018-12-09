شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: أوشكنا على الانتهاء من العمل بمتحف الحضارة بدعم 606 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورخالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من العمل في متحف الحضارة الذي توقف بعد 2011، مؤكدا أنه حصل على دعم يقدربنحو 606 ملايين جنيه، لافتا إلى أهمية متحف الحضارة، وأن مدير عام اليونسكو جاء من باريس لافتتاح قاعة بالمتحف بنفسه، وأن شهر مارس المقبل سيشهد افتتاح ثلاث قاعات.
وأضاف "العناني" في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، أنه انتهي من تطوير معبد ابيدوس في سوهاج وإنقاذه من المياه الجوفية بتكلفة 40 مليون جنيه، ودعا نواب اللجنة لزيارة المعبد بعد التطوير.
وأشار العنانى إلى الانتهاء من تطوير معبد كوم امبو، وكوم الشقافة، وإنقاذهما من المياه الجوفية"، لافتا إلى حصوله على تمويل من المعونة الأمريكية لتطويرهما.
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