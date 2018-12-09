شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على 6 اتفاقيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الشتريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على 6 اتفاقيات دولية، حيث أكدت مطابقتها للدستور والقانون وعدم وجود أى مخالفة بها.. والاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/2018.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/20

5- قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية اذربيجان بشان الغاء تاشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او المهمة.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجموهورية اوزبكستان بشان الاعفاء من الحصول على تاشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية.