نصرالدين الغريب: هناك وسيط في هذا البلد لولاه لم يكن هناك رئيس للجمهورية

اشار الشيخ ​نصرالدين الغريب​ الى ان هناك وسيط في هذا البلد، لولاه لم يكن هناك رئيس للجمهورية اليوم، ولولاه لما كان هناك قانون انتخاب على اساس النسبية ولما كان هناك حكومة ولما كانت الحدود محمية لا في الجنوب ولا في الشرق، وهذا الوسيط لا يسألكم على ذلك اجرا بل يقدم نفسه في سبيل لبنان، ثم يتهم بالمحور الايراني و​العراق​ي والسوري ثم يصل الى لبنان، وهذا الكلام الفارغ لا يصح بعد تجلية الحقائق.

ولفت الغريب في ذكرى اسبوع محمد بوذياب مرافق رئيس ​حزب التوحيد​ ​وئام وهاب​ في الجاهلية، الى الفقر المدقع وافلاس الشركات ولم يبق شيئا، ونحن نتسكع عند العرب وفي "سيدر".

اضاف "نحن مع محور ​المقاومة​ من ​سوريا​ الى العراق الى ايران، وما يعز علينا اليوم ان نرى رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يزور ​الدول العربية​، ويكون بإستقباله الكثير من الحفاوة، ولكنه من جهة اخرى يتقهقرون عند سوار غزة وعند ​الشريط الشائك​ في ​جنوب لبنان​، هذا هو الجيش الذي لا يقهر يفتش عن نفق بال من سنين، وهذه اشارة واضحة على انتصار محور المقاومة.