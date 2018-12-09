بو صعب: نتمنى ان تكون الاعياد ليس فقط للفرح والخير بل لانقاذ لبنان

إعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​الياس بو صعب​ خلال حفل إضاءة شجرة و​زينة الميلاد​ في بلدة ​ضهور الشوير​ أن " ضهور الشوير اعتادت ان تجمع وتحتفل مع الجميع، والتي كانت السباقة في توحيد الأعياد"، مؤكدا "استمرارية العمل البلدي التي ينتج عنها النجاح والتألق"، متمنيا ان "تكون الاعياد ليس فقط للفرح والخير بل لانقاذ لبنان من الازمة التي يمر بها"، مشيرا الى ان "السياسيين يضخمون المشاكل قليلا متناسين صرخة المواطنين"، مؤكدا انه "سيبقى دائما من الشعب ومتواجدا معه وعلى الجميع أن يكونوا كذلك".

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