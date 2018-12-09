اسامة سعد: لكسر الأبواب الموصدة نحو دولة مدنية عادلة

اشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه في "​لبنان​ أزمة نظام، لا أزمة حكومة دولة طائفية محصنة بالعجز والفساد والتبعية، إنهيار إقتصادي وأنين إجتماعي، حركة وطنية شعبية إكتملت ضروراتها ولم تلملم شتاتها بعد ... كسر الأبواب الموصدة، نحو دولة_مدنية عادلة، مهمة ملحة".

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