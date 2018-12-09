فادي الاعور: ما حصل في الجاهلية هو مقدمة لكم الافواه

اشار النائب السابق ​فادي الاعور​ خلال الحفل التأبيني في ​الجاهلية​ في ذكرى اسبوع محمد بوذياب، الى ان ما حصل في الجاهلية هو مقدمة لكم الافواه، ولكنهم لم يتوفقوا في الموضوع، والنتائج لم تكن وفق تطلعاتهم، ونحن ننتمي الى مدرسة تقول ان "من خاف من بشر مثله سلط عليه".

واكد ان ما حصل ليس مقبولا، وحان الوقت كي نقف هذا الموضوع حين يتم تعيين رجل ديني عبر مرسوم يجيز قتل الناس يسكن في ​وطى المصيطبة​.