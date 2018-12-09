النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تخرق الاجواء فوق بلدات حاصبيا ومرجعيون

اشار مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، الى ان ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من دون طيار من نوع "ام كا" خرقت الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات منطقتي حاصبيا و​العرقوب​ وصولا حتى المنحدرات الغربية في ​جبل الشيخ​.

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