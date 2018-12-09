مربو الابقار ومنتجو الحليب نفذوا اعتصاما إحتجاجيا في سرعين الفوقا

نفذ مربو الابقار ومنتجو الحليب اعتصاما بالقرب من مزارع الابقار في بلدة سرعين الفوقا وسكبوا اربع مائتي ليتر من الحليب على الطريق الداخلي للبلدة احتجاجا على استيراد حليب البودرة والحدود المفتوحة على التهريب الذي ادى الى انخفاض سعر كيلو الحليب من الف ومئتان ليرة الف الى ستمئة ليرة لبنانية.
وناشد المزارعون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزارات الزراعة ، الصناعة الاقتصاد ، والصحة العامة بوضع حد للتهريب وتصنيع مشتقات الحليب من الجلاتين الذي يضر بصحة المواطنين ورأفة بمئة الف عائلة تعتاش من هذا القطاع مهددة بالمجاعة، وهدد المعتصمون بتعميم ظاهرة الاحتجاج واقفال الطرقات ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بضبط الحدود وإستيراد حليب البودرة الذي يستفيد منه خمسة اشخاص وبتصنيع الحليب من الجلاتين.
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