درغام: نتمنى ان يحل السلام وتبصر الحكومة النور في أسرع وقت

تمنى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أسعد درغام​ في كلمة له خلال إضاءة زينة وشجرة وقرية شدرا الميلادية أن "يحل السلام في المنطقة وتبصر ​الحكومة​ النور في أسرع وقت ممكن لتنفرج معها هموم المواطنين، لأن وطننا يمر بظروف صعبة وقاسية و​اللبنانيون​ يعانون من الضيق. ونحن نتطلع في هذه المناسبة الى رمزية الحدث وليس فقط الى رمزية الزينة. وارجو من الجميع كل من موقعه ومسؤوليته ان يضيء شجرة صغيرة او نورا صغير في حياة الاخرين".

من جهته لفت راعي أبرشية ​طرابلس​ وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ادوار ضاهر​ إلى أننا " نتشارك مع البلدات المجاورة ومع اخوتنا المسلمين فرحة اعيادنا جميعا وهو ما يدل على ايمان راسخ واحد وتعايش حقيقي، وهذا ما اكد عليه قداسة ​البابا​ ان لبنان اكبر من بلد انه رسالة للعالم اجمع".ودعا أبناء شدرا وعكار وكل اللبنانيين الى "المحافظة على نموذج المشاركة والعيش المشترك لأنها دليل وطنيتنا".