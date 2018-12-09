بزي: اﻻمعان في هدر الفرص يغري اعداء لبنان لتمرير مشاريعهم العدوانية

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ ان التهديدات اﻻسرائيلية والمزاعم التي يسوقها المستويين العسكري والسياسي اﻻسرائيليين ضد لبنان بقدر ما تمثل محاولة اسرائيلية مكشوفة للهروب من اﻻزمات الداخلية يجب ان تمثل مناسبة ودافعا لكل اللبنانيين على مختلف توجهاتهم السياسية من اجل الكف عن ​سياسة​ هدر الفرصة واﻻلتفات الى ان اﻻمعان في حالة المراوحة والدوران في حلقة مفرغة والعجز عن الوصول الى تسوية تفضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة يفتح شهية اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو اﻻسرائيلي للعبث بأمن لبنان في محاولة منه لتمرير مشاريعه ومخططاته العدوانية.

وجدد بزي خلال القائه كلمة ​حركة أمل​ في احتفال تأبيني في بلدة برج قلاوي، التأكيد على ان المرحلة لم تعد تحتمل الترف السياسي في موضوع ​تشكيل الحكومة​، وان المطلوب اﻻسراع تشيكل الحكومة اليوم قبل الغد وان حجم اﻻزمات والتحديات التي تحدق بلبنان تستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والتنازل من اجل الوطن.