لجنة حملة الميلاد في البترون حملة "الله عاطيك ... عطي"

أطلقت "لجنة حملة الميلاد" في ​بلدية البترون​ ولمناسبة الاعياد حملة "الله عاطيك ... عطي" بالتعاون مع ​كاريتاس​ اقليم البترون، ​الصليب الاحمر اللبناني​ - فرع البترون، جمعية مار منصور دي بول فرع مار اسطفان البترون و جمعية لتكن مشيئتك ورعيتي مار اسطفان و​مار جرجس​.

وفتحت البلدية ابوابها في حضور رئيس المجلس البلدي ​مرسيلينو الحرك​ واعضاء المجلس البلدي والفنان جورج خباز وممثلي الجمعيات لجمع مساعدات عينية من ثياب جديدة وألعاب و​مواد غذائية​ قدمها ابناء ​مدينة البترون​ وأعيد فرز التقديمات وتقسيمها على الجمعيات الاربعة التي تعيد توزيعها على ​العائلات المحتاجة​ وفق الجداول المعدة من قبل كل جمعية.

وتجدر الاشارة الى ان هذا النشاط ينظم للمرة الاولى بهذا الشكل وقد لاقى ترحيبا في المجتمع البتروني.