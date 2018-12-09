لجنة حملة الميلاد في البترون حملة "الله عاطيك ... عطي"

أطلقت "لجنة حملة الميلاد" في بلدية البترون ولمناسبة الاعياد حملة "الله عاطيك ... عطي" بالتعاون مع كاريتاس اقليم البترون، الصليب الاحمر اللبناني - فرع البترون، جمعية مار منصور دي بول فرع مار اسطفان البترون و جمعية لتكن مشيئتك ورعيتي مار اسطفان ومار جرجس.
وفتحت البلدية ابوابها في حضور رئيس المجلس البلدي مرسيلينو الحرك واعضاء المجلس البلدي والفنان جورج خباز وممثلي الجمعيات لجمع مساعدات عينية من ثياب جديدة وألعاب ومواد غذائية قدمها ابناء مدينة البترون وأعيد فرز التقديمات وتقسيمها على الجمعيات الاربعة التي تعيد توزيعها على العائلات المحتاجة وفق الجداول المعدة من قبل كل جمعية.
وتجدر الاشارة الى ان هذا النشاط ينظم للمرة الاولى بهذا الشكل وقد لاقى ترحيبا في المجتمع البتروني.
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