قاسم هاشم: اصبح وجود حكومة فاعلة اكثر من ضرورة لمواكبة التطورات المتلاحقة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان الاجواء السياسية الراهنة وارتفاع منسوب الخطاب السياسي بين الحين والاخر يتطلب من المعنيين ​تشكيل الحكومة​ واتخاذ القرارات الجريئة للوصول الى حكومة وطنية جامعة لا تستثني احدا ولا تلغي احدا ولا تبقي مكانا للاستئثار والاحتكار ايا كانت الذرائع لان نتائج ​الانتخابات النيابية​ هي الاساس في اي معيار سيعتمد في الحكومة المنتظرة، ولم يعد من امكانية للانتظار اكثر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الضاغطة المحيطة بلبنان والمنطقة.

اضاف هاشم خلال حديث الى "​النشرة​" في اعقاب جولة له في قرى قضاء ​حاصبيا​ ولقائه الفعاليات البلدية والاجتماعية، "لقد اصبح وجود حكومة فاعلة اكثر من ضرورة لمواكبة التطورات المتلاحقة بكل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية، وما اثاره العدو الاسرائيلي في الايام الاخيرة ما هو الا تاكيد على ان لبنان لازال في دائرة اطماع العدو وعلى منظار تصويبه بإتجاه وطننا في اكثر من قضية وسبب".