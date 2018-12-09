خواجه: نحتاج الى 365 يوما لمكافحة النهب العام

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الى اننا "في ​لبنان​ نحتاج بدلا من يوم واحد في ​السنة​ الى 365 يوما لمكافحة النهب العام الذي باتت مستوياته تؤهلنا لدخول ​موسوعة غينيس​".

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