النشرة: إنتشار للجيش الاسرائيلي عند تلة الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ عن "إنتشار لأكثر من 20 جنديا اسرائيليا بمحاذاة ​السياج الحدودي​ عند الخط التقني في تلة الشراقي في خراج بلدة ​ميس الجبل​ يقابله في الجانب اللبناني إنتشار للجيش اللبناني و​قوات اليونفيل​".

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