نتانياهو: عملية درع الشمال مستمرة من أجل اكتشاف وتحييد الأنفاق

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان عملية درع الشمال مستمرة، وجنود الجيش الاسرائيلي يعملون دون هوادة بشكل حازم وممنهج مهما كانت الظروف الجوية من أجل اكتشاف وتحييد الأنفاق، واحدا تلو الآخر. اضاف قائلا "يجب علينا التحلي بالصبر ولكن بنفس المثابرة سنستمر في هذه العملية حتى استكمالها وتحييد تهديد الأنفاق على الحدود الشمالية".
ولفت نتانياهو في تصريح له، الى اننا نعمل على الصعيد الدبلوماسي من أجل إدانة حزب الله وإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليهما. وقد تحدثت بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتفقنا على أن بعثات التنسيق التابعة للجيش الإسرائيلي وللجيش الروسي ستلتقي قريبا كما اتفقنا على أننا سنلتقي فيما بعد.
وتابع قائلا " قلت للرئيس بوتين إننا نستمر في سياستنا ولن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا كما سنواصل العمل ضد الأسلحة الدقيقة في لبنان وسنستكمل إحباط تهديد الأنفاق".
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