وزير خارجية البحرين: كان الأجدر بأمير قطر ان يقبل بالمطالب العادلة و يتواجد بالقمة الخليجية

اعلن وزير ​خارجية البحرين​ خالد بن احمد آل خليفة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه في ​الرياض​ لحضور قمة الخير والموقف الواحد، واعتبر انه كان الأجدر ب​أمير قطر​ تميم بن حمد ان يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة الخليجية.

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