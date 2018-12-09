سبق اتهامه في 15 قضية.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من الحشيش بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ملوي بمحافظة المنيا، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها.

البداية وردت معلومات سرية أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة ملوي بمحافظة المنيا، تفيد قيام "محمود.ع"، 35 سنة، مُقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة، وصادر ضده أحكام قضائية في قضايا متنوعة بالتردد على المنطقة محل سكنه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبحوزته 130 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار وأقر بالأحكام الصادرة ضده.

تحرر المحضر اللازم وجاري عرض المتهم على النيابة.