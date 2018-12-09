"زراعة البرلمان" توافق مبدئياً على مشروع قانون "تحسين الأراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.
ومن جانبه، أكد النائب هشام الشعيني، أهمية مشروع القانون، في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية، والنهوض بالزراعة المصرية.
وأكد النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، ضرورة الإسراع في تطوير أساليب الرى، سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
واقترح الحصري أن يتم توعية الفلاح بتلك الاستفادات، وتوفير قروض ميسرة من البنك الزراعي للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الري بعيدًا عن طريقة الري بالغمر، تسهيلا عليه.
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