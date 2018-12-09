مصدر روسي: نأمل أن يكون التفتيش على مطارات الغردقة وشرم آخر محطات عودة الرحلات

وكالات

نقلت وكالة ريا نوفيستي الروسية عن مصادر مقربة من وزارة الطيران المدني الروسية قولهم إن خبراء أمن الطيران الروسي وصلوا اليوم إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ وسيبدأون التفتيش في مطارات هذه المدن يوم الاثنين.

وقال مصدر للوكالة "وصلنا هذا الصباح، وغدا سنبدأ في تفقد المطارات."

ووفقا للمصدر ، سنعمل بالتوازي في مدينتي المنتجع حتى 16 ديسمبر.

وأضاف المصدر "هذه مجموعات كبيرة. نأمل أن يكون

هذا أخر خطوة قبل إطلاق رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ."

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد وقف روسيا رحلاتها إلى مصر، مما أدى إلى أزمة عميقة في صناعة السياحة المصرية، قامت القاهرة بعمل عظيم لتعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتها ومنتجعاتها في البحر الأحمر. وفي أبريل الماضي، تمت استعادة الرحلات الجوية

العادية بين القاهرة وموسكو ، وأفادت الأنباء أن المفاوضات بشأن إعادة إطلاق الرحلات مباشرة مع الغردقة وشرم الشيخ ستتبع بعد ذلك.

وفي أكتوبر الماضي ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستعادة الحركة الجوية الكاملة بين البلدين ، مشيرا إلى أن مصر تقوم بكل ما يلزم لضمان الأمن في مجال الطيران. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع ناقش قادة البلدين مسألة رحلات الطيران إلى الوجهات السياحية الشهيرة في الغردقة وشرم الشيخ.