خادم الحرمين الشريفين يستقبل حاكم دبي بالرياض استعدادًا لبدء القمة الخليجية

خادم الحرمين الشريفين وحاكم دبي

وصل منذ قليل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العاصمة السعودية الرياض، لحضور فعاليات قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ39.



وكان في استقبال "آلا مكتوب" بمطار قاعدة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العجزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة .



كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والشيخ

شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعود بن فهد السويلم.



بعد ذلك صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن

نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية .



كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو نائب رئيس دولة الإمارات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.