زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب غرب إيران

زلزال - أرشيف وكالات : ضرب زلزال بلغت قوته 5ر4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ضواحي مدينة "سربل ذهاب" بمحافظة كرمانشاه غرب إيران؟، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط. كرمانشاه غرب إيران؟، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومترا من سطح الأرض.. فيما لم تصل حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر محتملة جراء الزلزال.

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