أنباء عن سقوط طائرة شرقي السودان ووفاة والي القضارف وعدد من مرافقيه

أفادت مصادر سودانيةصباح يوم الأحد، أنباء عن سقوط واحتراق طائرة تقل والي القضارف ومرافقيه بالقلابات شرقي السودان.
وتشير انباء أولية عن وفاة والي القضارف السودانية ميرغني صالح وعدد من مرافقيه واندلاعالنار فيها وسط أنباء عن ناجين.
وكانت الطائرة في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها
ووفقا لمصادر السودانية، فإن الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث، شوهد من مسافة بعيدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، فيما لم ترد أي أنباء رسمية بعد عن مصير القضارف وصحبه من المسؤولين وطاقم الطائرة المنكوبة.
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