شاهد.. ترامب يقترح حلًا لخروج باريس من أزمتها

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

كتبت :سارة عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طريق فرنسا للخروج من أزمتها المتفاقمة يمر عبر إلغاء اتفاق باريس المناخي وإعادة أموال ميزانيته للمواطنين.

وكتب ترامب في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "يوم وليلة حزينان جدا في باريس ربما حان الوقت لإنهاء اتفاق باريس للمناخ السخيف والمكلف للغاية، وإعادة الأموال إلى الشعب بشكل ضرائب أقل؟"

وأضاف: "كانت الولايات المتحدة متقدمة في هذا المنحى، وهي البلد الرئيسي الوحيد الذي انخفضت فيه الانبعاثات

العام الماضي!"

وسبق أن عزا ترامب في تغريدة أخرى أحداث فرنسا إلى أن "اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا".

وأثار حديث ترامب ردودا غاضبة من الكثيرين من رواد تويتر، حيث أشار بعضهم إلى أن ذلك فهم خاطئ لخلفيات الاحتجاجات، التي تعبر في أحد جوانبها عن سخط الناس على "عدم دفع

الأثرياء ما يكفي لفعل ما هو ضروري لمواجهة التغيرات المناخية".

وكان ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

أضاف ترامب "الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما".

وكان الرئيس الاميركي سخر الثلاثاء من التنازلات التي قدّمها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ"السترات الصفراء"، معتبراً أنّ اتفاق باريس آيل إلى الفشل، ويجتمع ممثلو نحو مئتي دولة في بولندا في إطار المؤتمر العالمي الرابع والعشرين حول المناخ.