بعد احتجاجات السترات الصفراء.. ماكرون يعترف بأخطائه

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تناقلت عدة صحف فرنسية أنباءً عن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأخطائه وبأنه ارتكب حماقات في الأشهر الأخيرة الماضية، ومنها تحديد سرعة السير على الطريف السريعة، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى.
وأكد ماكرون من خلال اجتماع بينه وبين عدد من النواب والمسئولين بقصر الإليزيه، أنه أخطأ أيضا باتخاذ قرار إلغاء 5 يورو المخصصة للمساعدات السكنية الشخصية كما أقر الرئيس
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات، وفي النهاية أخبر المسئولين بأنه سيتحدث للشعب من خلال خطاب سيلقيه غدًا الاثنين للرد على ما يحدث في البلاد.
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