بعد احتجاجات السترات الصفراء.. ماكرون يعترف بأخطائه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتبت - نور إبراهيم:

تناقلت عدة صحف فرنسية أنباءً عن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأخطائه وبأنه ارتكب حماقات في الأشهر الأخيرة الماضية، ومنها تحديد سرعة السير على الطريف السريعة، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى.

وأكد ماكرون من خلال اجتماع بينه وبين عدد من النواب والمسئولين بقصر الإليزيه، أنه أخطأ أيضا باتخاذ قرار إلغاء 5 يورو المخصصة للمساعدات السكنية الشخصية كما أقر الرئيس

بوجود كثير من الضرائب والرسوم الباهظة، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات، وفي النهاية أخبر المسئولين بأنه سيتحدث للشعب من خلال خطاب سيلقيه غدًا الاثنين للرد على ما يحدث في البلاد.